На Орловщине перевернулась машина с грудным ребёнком

Мальчик получил телесные повреждения.

ДТП произошло накануне около 6 часов 20 минут. 27-летняя женщина ехала на автомобиле «Лада Веста» по трассе «Калуга — Перемышль — Белёв — Орёл».

Она двигалась со стороны областного центра в сторону Болхова. На 176-м километре трассы водитель не справилась с управлением, съехала в левый кювет и перевернулась.

Пострадала она сама, а также пассажиры — 47-летняя женщина и мальчик 2024 года рождения. Однако после осмотра врачи отпустили всех, кроме пассажирки. Её пришлось госпитализировать.

Ранее ГАИ Орловской области сообщило о тройном ДТП с погибшим.

