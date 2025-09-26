На Орловщине «Лексус» вылетел в котлован

26.9.2025 | 10:30 Новости, Происшествия

Госпитализированы пятеро, в том числе несовершеннолетний.

Фото: ГАИ Орловской области

ДТП произошло этой ночью, около 2 часов 20 минут. Подробности сообщили в ГАИ Орловской области.

23-летний водитель ехал на «Лексусе LX450D» по федеральной трассе «Крым». Машина двигалась со стороны Белгорода в сторону Москвы.

На 388-м километре иномарка налетела на дорожное ограждение, а затем съехала в котлован.

В результате ДТП пострадали пятеро человек – водитель и пассажиры (мальчик 2011-го года рождения, 51-летняя женщина, двое 21-летних мужчин). Всех пришлось госпитализировать.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 23 ДТП.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования