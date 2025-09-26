На Орловщине «Лексус» вылетел в котлован

Госпитализированы пятеро, в том числе несовершеннолетний.

ДТП произошло этой ночью, около 2 часов 20 минут. Подробности сообщили в ГАИ Орловской области.

23-летний водитель ехал на «Лексусе LX450D» по федеральной трассе «Крым». Машина двигалась со стороны Белгорода в сторону Москвы.

На 388-м километре иномарка налетела на дорожное ограждение, а затем съехала в котлован.

В результате ДТП пострадали пятеро человек – водитель и пассажиры (мальчик 2011-го года рождения, 51-летняя женщина, двое 21-летних мужчин). Всех пришлось госпитализировать.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 23 ДТП.

ИА «Орелград»