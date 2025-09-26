В Ливнах подростка осудили за ДТП с пострадавшим

В аварии разбился его пассажир, тоже несовершеннолетний.

Уголовное дело рассматривал Ливенский районный суд. Его возбудили по статье 264 УК, часть 2, пунктам «а» и «в» (за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло тяжкий вред здоровью).

Как сообщает прокуратура Орловской области, обвиняемому ещё не исполнилось восемнадцати. В январе этого года он, находясь в нетрезвом состоянии и не имея водительских прав, сел в отцовский автомобиль и привёл его в движение.

Однако водителя занесло. Автомобиль опрокинулся в кювет. В ДТП серьёзно пострадал пассажир — тоже несовершеннолетний.

Суд признал 17-летнего орловца виновным. В итоге приговором стало «применение мер принудительного воздействия и установление особых требований к поведению на девять месяцев».

Контроль за исполнением ограничений возложен на комиссию по делам несовершеннолетних, которая работает при администрации города Ливны.

