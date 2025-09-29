Осенние скидки на квартиры ОДСК от 5 до 10%

Специальное предложение действует в «Новых высотах» и «Временах года».

В ЖК «Новые высоты» в Болховском микрорайоне можно сэкономить до 10% при приобретении трехкомнатных квартир. В ЖК «Времена года» в Заводском районе Орла – минус 5% на все квартиры, но в одном доме по адресу: ул. Николая Сенина, 4к1. Скидка предоставляется при оплате собственными средствами*, в «Новых высотах» – также при получении ипотеки без субсидирования застройщика**.

Преимущества комплексов очевидны. Это светлые и просторные квартиры с возможностью выбора отделки. В домах современные колясочные для транспорта юных жильцов и велосипедов. Можно приобрести кладовые для организации хранения вне квартир. Предусмотрены лапомойки, что также снимает ряд бытовых проблем. Сквозные подъезды позволяют попасть как во двор, так и на улицу. Комфорт для игр, отдыха и спорта обеспечен закрытой территорией и современным оборудованием. Также на безопасность работают видеонаблюдение и доступ по Face ID.

Не упустите возможность приобрести квартиру на выгодных условиях! Оцените планировки в меблированных шоурумах ОДСК. Для получения подробной информации звоните по телефону 99-94-10 или приходите в офисы продаж. Узнать больше о ЖК и акциях можно на сайте застройщика orelstroy.ru, а также в паблике «ВКонтакте» и ТГ-канале.

РЕКЛАМА. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ – ПАО «СЗ «ОРЕЛСТРОЙ». ИНН 5751005940.

*Участники акции: ООО «СЗ «ОРЕЛСТРОЙ-4» ИНН 5751063317, ООО «СЗ «ОРЕЛСТРОЙ-9» ИНН 5751066526. Проектные декларации на наш.дом.рф.

Условия получения скидок в ЖК «Новые высоты» (д. Жилина, ул. Генерала Лаврова, д. 3 (за исключением квартир №96, 120, 136, 144, 152):

• 10% от стоимости квартиры при оплате 100% собственными средствами;

• 10%** от стоимости квартиры при оформлении ипотеки по программам «Семейная ипотека» или «Рыночная ипотека» в любом банке РФ без субсидирования застройщика.

Условия получения скидок в ЖК «Времена года» (г. Орел, ул. Николая Сенина, д. 4 корп. 1):

• 5% от стоимости квартир при 100% оплате собственными средствами.

Период действия акции: с 20.08.2025 по 30.09.2025 . Скидки не суммируются с другими акциями.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.