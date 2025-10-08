В Орле заведующая детсадом №31 не смогла обжаловать приговор

Женщине пришлось отвечать за ДТП с её воспитанником.

Напомним, громкий инцидент произошёл 28 сентября минувшего года. Тогда трёхлетний мальчик покинул детский сад, вышел на проезжую часть и попал под грузовик. Ребёнок получил травмы.

Изначально дело рассматривал Северный районный суд. Заведующую детским садом признали виновной в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья». Конечно, отягчающим обстоятельством стал возраст пострадавшего.

Было установлено, что женщина не предприняла должнх мер к контролю и присмотру за детьми (со стороны её подчинённых). Мальчик покинул территорию детского сада через открытую калитку, не оборудованную запорным устройством.

В итоге орловчанку оштрафовали на 150 тысяч рублей. Она не согласилась с приговором и попыталась обжаловать его в областном суде. Однако и эта инстанция сочла решение законным. На данный момент приговор вступил в силу.

