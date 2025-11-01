В Орле возбудили дело по ДТП с шестью погибшими

1.11.2025 | 10:49 Новости, Происшествия

На месте аварии скончалась шестилетняя девочка.

Фото: ГАИ Орловской области

Ещё одна, трёхлетняя, выжила, но находится в реанимации.

Как рассказали в ГАИ Орловской области, авария произошла в Свердловском районе накануне в 20 часов 25 минут. Местом ДТП стала федеральная трасса «Орёл — Тамбов» – её 31-й километр.

34-летний водитель ехал на микроавтобусе «Фольксваген Транспортер» со стороны областного центра в сторону Ливен. В указанном месте он выехал на полосу встречного движения (в разрешённом месте). Однако это всё равно привело к катастрофическому столкновению с грузовиком MAN, оснащённым полуприцепом.

Автомобиль перевозил щебень. Грузовиком управлял 39-летний мужчина. После этого столкновения произошло ещё одно — с легковым «Фордом Мондео». За рулём этой машины находился 20-летний парень. Как указывает прокуратура области и управление СКР, в «Форд» врезался уже MAN, а не «Фольксваген».

В результате ДТП в микроавтобусе погиб водитель, а также трое пассажиров — девочка 2019-го года рождения, 62-летняя женщина и 47-летний мужчина. Ещё одна пассажирка, девочка 2022-го года рождения, выжила. Ребёнка госпитализировали в реанимацию НКМЦ имени Круглой.

В «Форде» также погиб водитель. Кроме того, скончалась его 19-летняя пассажирка. Все шестеро погибших умерли ещё до приезда «Скорой помощи».

По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина орган надзора поставил на контроль ход проверки по факту ДТП. На место происшествия выезжала исполняющая обязанности прокурора Свердловского района Анна Беликова.

Как рассказали в орловском управлении Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело. Оно заведено по факту ДТП (по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», 264, часть 5). В его рамках проводится комплекс необходимых действий и экспертиз.

Фото: ГАИ Орловской области

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU