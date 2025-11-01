В Орле возбудили дело по ДТП с шестью погибшими

На месте аварии скончалась шестилетняя девочка.

Ещё одна, трёхлетняя, выжила, но находится в реанимации.

Как рассказали в ГАИ Орловской области, авария произошла в Свердловском районе накануне в 20 часов 25 минут. Местом ДТП стала федеральная трасса «Орёл — Тамбов» – её 31-й километр.

34-летний водитель ехал на микроавтобусе «Фольксваген Транспортер» со стороны областного центра в сторону Ливен. В указанном месте он выехал на полосу встречного движения (в разрешённом месте). Однако это всё равно привело к катастрофическому столкновению с грузовиком MAN, оснащённым полуприцепом.

Автомобиль перевозил щебень. Грузовиком управлял 39-летний мужчина. После этого столкновения произошло ещё одно — с легковым «Фордом Мондео». За рулём этой машины находился 20-летний парень. Как указывает прокуратура области и управление СКР, в «Форд» врезался уже MAN, а не «Фольксваген».

В результате ДТП в микроавтобусе погиб водитель, а также трое пассажиров — девочка 2019-го года рождения, 62-летняя женщина и 47-летний мужчина. Ещё одна пассажирка, девочка 2022-го года рождения, выжила. Ребёнка госпитализировали в реанимацию НКМЦ имени Круглой.

В «Форде» также погиб водитель. Кроме того, скончалась его 19-летняя пассажирка. Все шестеро погибших умерли ещё до приезда «Скорой помощи».

По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина орган надзора поставил на контроль ход проверки по факту ДТП. На место происшествия выезжала исполняющая обязанности прокурора Свердловского района Анна Беликова.

Как рассказали в орловском управлении Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело. Оно заведено по факту ДТП (по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», 264, часть 5). В его рамках проводится комплекс необходимых действий и экспертиз.

ИА «Орелград»