«Зелёная роща» обвинила жителей Звезды в нечистоплотности

Ранее жители орловского посёлка пожаловались на плохую работу регионального оператора.

Населённый пункт находится в Хотынецком районе. На днях в региональных соцсетях и СМИ появилась информация о том, что орловцы обратились к главе СКР.

«По поводу установки мусорных контейнеров в нашем посёлке. Люди выражают протест. Они нам совершенно не нужны», – заявила одна из авторов видеопослания.

Из дальнейшего становится ясно, что орловцы возражают не против контейнеров вообще, а против установки с нарушениями. Орловчанка напомнила, что существуют санитарные нормы, согласно которым для баков требуется асфальтированная площадка, ограждение. Также нельзя допускать скопления сточных вод.

Всё это иллюстрировалось кадрами переполненных контейнеров, уже размещённых в других населённых пунктах района (включая Хотынец).

После этого председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание руководителю орловского управления ведомства возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Как сообщает «Орёлтаймс», в «Зелёной роще» прокомментировали ситуацию. Там утверждают, что создание контейнерных площадок и установка соответствующих ёмкостей в Звезде необходимы, так как в посёлке проживают 425 человек. «На сегодняшний день… услуга по обращению с отходами жителям не оказывается, а плата за неё не начисляется», – указал региональный оператор.

Куда же девается мусор, который производит такое немалое количество людей? По версии «Зелёной рощи», отходы попадают либо на несанкционированные свалки (у въезда в Звезду и в одном из оврагов), либо — на официальные площадки, но расположенные в других населённых пунктах (Хотынце и Кукуевке).

На днях «Зелёная роща» провела выездную проверку и зафиксировала многочисленные нарушения. «Получается, что жители требуют соблюдения закона от органов власти, а сами не хотят нести ни финансовую, ни административную ответственность, предписанную законом, и выбирают незаконные пути избавления от отходов», – указывает оператор.

ИА «Орелград»