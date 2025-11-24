На Орловщине нашли водителя, насмерть сбившего пешехода

ДТП произошло на трассе «Орёл — Брянск».

Как сообщает ГАИ Орловской области, всё случилось в субботу, 22 ноября, в 21 час 30 минут. Местом действия стал 13-й километр трассы.

39-летний водитель ехал на автомобиле «Лада Гранта» со стороны Брянска в сторону Орла. В указанном месте он сбил пешехода.

Мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. Он скончался до приезда «Скорой помощи». Личность погибшего пока что не установлена.

Вначале неустановленным оставался и водитель, а также его автомобиль. Очевидно, он скрылся с места.

Ещё одно подобное ДТП случилось в Орле в переулке Южном в воскресенье, 23 ноября, около 20 часов. У дома №71 автомобиль врезался в гужевую повозку, которая ехала впереди в попутном направлении (со стороны Андриабужной в сторону Чкалова), и скрылся с места.

Пострадал 13-летний пассажир повозки. «Скорая помощь» доставила его в НКМЦ имени Круглой. Однако мальчика отпустили на амбулаторное лечение.

Впоследствии полиция установила автомобиль и нашла водителя. Оказалось, что ДТП допустил 32-летний мужчина, управлявший «Ауди АЗ».

