Орловцы смогут оплатить по QR‑коду покупки во Вьетнаме

Сервис стал доступен через мобильное приложение банка.

Пользователь наводит камеру смартфона (через банковское приложение) на QR‑код на чеке или терминале магазин. Платеж проводится в рублях — сумма автоматически конвертируется во вьетнамские донги. Операция мгновенная.

По данным ВТБ, удалось охватить более 3 тысяч крупных торговых точек по всему Вьетнаму. Лимит одной операции – от 10 до 350 тысяч рублей. Комиссия за платеж отсутствует.

Вьетнам входит в топ‑10 популярных направлений для российских туристов (благодаря прямым рейсам и безвизовому режиму). В стране действует национальный сервис оплаты по QR‑коду — VietQR. Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин подчеркнул удобство нового способа расчетов для путешественников.

Вьетнам стал четвертой страной, где россияне могут платить по QR‑коду через мобильный банк (ранее сервис запустили в Кыргызстане, Таджикистане и Турции).

ИА “Орелград”