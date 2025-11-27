Любимые литературные животные‑персонажи орловцев

Опубликованы итоги любопытного исследования.

Книжный сервис «Литрес», банк ВТБ и рекомендательный сервис LiveLib провели совместное исследование, чтобы выяснить, какие персонажи‑животные из литературы наиболее популярны. В опросе приняли участие более 600 человек в возрасте от 18 до 65 лет из городов с населением свыше 100 тысяч жителей.

Любимые сказочные персонажи

На первом месте — Чеширский Кот из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла (38 % голосов). В тройку лидеров также вошли кот учёный из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (24 %) и Кот в сапогах из «Сказок моей матушки Гусыни» Шарля Перро (23 %).

В ТОПе в русской литературе снова лидируют представители семейства кошачьих:

Кот Матроскин из повести Э. Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот» (47 %). Кот Бегемот из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (43 %). Котёнок Гав из книги Г. Остера (37 %).

В числе любимых героев из зарубежной литературы респонденты отметили пантеру Багиру из «Книги джунглей» Р. Киплинга (44 %), сову Буклю из «Гарри Поттера» Дж. Роулинг (30 %), мангуста Рикки‑Тикки‑Тави, еще одного героя «Книги джунглей» (27 %).

Шеф‑редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева подчеркнула, что в ТОПе нет ни одной собаки — ни пса Шарика, ни Белого Бима Чёрного уха, ни Муму или Каштанки. Образ кота в мировой культуре многогранен: он может быть и мудрым советчиком, и служителем зла. Собаки же чаще воплощают верность и преданность, не отличаясь изощренным умом.

Член правления ВТБ, герой имиджевой ТВ-кампании «ВТБ – это классика» Дмитрий Брейтенбихер отметил, что сказки помогают детям понимать социальные нормы. Через переживания за героев, распознавая смыслы историй и поступков, закладывается культурный код поколения.

