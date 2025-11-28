QR‑платежи укрепляют позиции на российском рынке

Использование QR‑кодов для оплаты товаров и услуг демонстрирует устойчивый рост в розничной торговле и сфере услуг.

По данным аналитики ВТБ (представленной в преддверии 16‑го Инвестиционного форума «Россия зовет!»), половина всех QR‑платежей концентрируется в пяти ключевых сегментах. Лидирующие позиции занимают супермаркеты и сфера развлечений (17 % транзакций в сумме), магазины одежды и обуви обеспечивают 10 % операций, бронирование туров и экскурсий — более 5 %.

В Тинькофф фиксируют увеличение QR‑платежей в сегменте HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе) и малом бизнесе. Для предпринимателей QR‑коды становятся удобной альтернативой POS‑терминалам благодаря упрощенной эквайринговой интеграции.

Торговые сети стимулируют использование технологии, предлагая специальные скидки при оплате через QR‑код (особенно в сегментах FMCG и fashion‑ритейла). В туристической отрасли QR‑платежи упрощают бронирование, исключая необходимость ввода реквизитов карты.

В 2025 году объем операций с QR‑кодами вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом (данные ВТБ). С сентября 2026 года планируется запуск универсального QR‑стандарта от Национальной системы платежных карт. Его преимущества: платежи через приложение любого банка, единое платежное пространство и отказ от множества форматов QR‑кодов.

Эксперты прогнозируют дальнейшую трансформацию платежных привычек . Доля онлайн‑торговли в розничном обороте достигла 23 % к 2025 году (вдвое выше уровня 2020 года). Ожидается, что к 2026 году на долю СБП, электронных кошельков, QR‑кодов и биометрии придется 47 % всех безналичных транзакций в России.

Таким образом, QR‑платежи становятся значимым элементом платежной инфраструктуры, сочетая удобство для пользователей и экономическую выгоду для бизнеса.

