Планируется временное перекрытие участка трассы М‑2 «Крым»

Причина – строительство путепровода для объездной Орла.

Работы проводятся на участке федеральной автодороги М‑2 «Крым», между деревней Альшанские Выселки и селом Салтыки (387+532 – 389+136 км). Движение будет ограничено 24–25 декабря в период с 08:00 до 17:00, уточнили в ФКУ Упрдор Москва‑Харьков. Планируется монтаж балок пролетного строения строящегося путепровода Западного обхода Орла.

Будет несколько закрытий движения в течение дня. Продолжительность каждого — не более 30 минут. Интервалы между перекрытиями — 40 минут. Водителям следует заранее планировать маршруты с учетом возможного увеличения времени в пути, рекомендуют дорожники.

Контакты для справок и сообщений о нештатных ситуациях:

телефон дежурно‑диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва‑Харьков: 8 (4862) 75‑07‑69;

мобильный: 8 962 476‑00‑00 (круглосуточно).

ИА “Орелград”