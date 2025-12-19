ЖК «Новые высоты»: купите квартиру со скидкой 10 % до конца года

Хотите сделать ценный подарок себе и близким?

Приобретите квартиру в жилом комплексе «Новые высоты» ГК ОДСК – и инвестируйте в комфорт и безопасность вашей семьи! Скидка 10 % действует до 31 декабря 2025 года. 21 этажный монолитно кирпичный дом в Болховском микрорайоне уже введен в эксплуатацию. Торопитесь, количество аукционных квартир ограничено.

Почему «Новые высоты» — это новый уровень жизни?

Безопасность. Территория под круглосуточным видеонаблюдением: IP камеры исключают «слепые зоны».

Территория под круглосуточным видеонаблюдением: IP камеры исключают «слепые зоны». Двор без машин. Закрытая территория и проходные подъезды — больше не нужно «нарезать круги» вокруг дома.

Закрытая территория и проходные подъезды — больше не нужно «нарезать круги» вокруг дома. Пространство для отдыха. Всесезонное озеленение, бесплатный Wi Fi и зонирование двора — каждый найдёт место по душе.

Предусмотрены удобные детали, которые делают жизнь комфортнее. Стильная входная группа дополнена витражным остеклением. На первом этаже колясочная с доступом по Face ID. Лапомойки упростят уход за домашними питомцами. Кладовые на каждом этаже — дополнительное пространство для хранения.

Не упустите шанс обрести жилье, где продумана каждая деталь! Как узнать больше? Позвоните по телефону: 99 94 10, посетите офисы продаж ГК ОДСК.

