Бастрыкин поручил возбудить дело из‑за аварийного дома в Орле

С 2014 года идет капремонт, но работы регулярно приостанавливаются.

В Орле дом 1961 года постройки на ул. Сурена Шаумяна находится в аварийном состоянии, считают жители. Они указывают на разрушение фундамента, появившиеся в стенах трещины, изношенность коммуникаций. С 2014 года в здании идет капитальный ремонт, но работы регулярно приостанавливаются, что ухудшает состояние дома. Многочисленные обращения в инстанции не дали результата, пожаловались орловцы.

В СУ СК России по Орловской области организована процессуальная проверка. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Александру Полшакову возбудить уголовное дело. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

ИА “Орелград”