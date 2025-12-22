Под Орлом подросток попал в реанимацию после ДТП

Авария произошла рядом с деревней Вязки.

Как рассказали в ГАИ Орловской области, всё случилось накануне в 15 часов 20 минут.

21-летний водитель ехал на «Шевроле Ланос» со стороны областного центра в сторону данного населённого пункта. У дома по Раздольной, 111, он съехал с дороги и налетел на дерево.

Пострадал его пассажир — 13-летний мальчик. Судя по всему, травмы оказались серьёзными. Ребёнка доставили в НКМЦ имени Круглой и госпитализировали в реанимационное отделение.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 29 ДТП. Пострадали шестеро человек (в том числе двое несовершеннолетних).

ИА «Орелград»