В Орле у ТМК «Гринн» избили двух девочек

На них напала группа других школьниц.

Такова текущая версия событий. О ней сообщает «Орёлтаймс», ссылаясь на мать одной из пострадавших, а также на неопубликованную видеозапись произошедшего.

Как сообщает СМИ, всё произошло в субботу, 17 января. Одна из пострадавших — 13-летняя девочка, ученица восьмого класса. Она рассказала, что конфликт начался в туалете торгового центра.

«Справа и слева от нас в кабинках были другие девочки. Они распивали алкоголь из пластиковых стаканчиков, кричали, ругались матом. Потом начали кидаться этими самыми стаканчиками. Один стаканчик прилетел к нам в кабинку, мы выкинули его обратно и попросили вести себя спокойнее. А когда вышли из туалета, разъярённые девочки потащили нас на улицу на разборку», – пояснила девочка.

По её словам, все участники конфликта пришли в «Гринн», чтобы попасть в ночной клуб (куда пускают только посетителей в возрасте от 14 лет).

По данным портала, «толпа подростков, словно дичь, загнала девочек в центр круга и начала дёргать за волосы, толкать, бить ногами и руками… Девочка упала на машину, сработала сигнализация и толпа разбежалась».

В свою очередь, мать данной пострадавшей рассказала, что ребёнок получил значительные травмы. «Множественные ссадины и гематомы, выдраны целые клоки волос, есть, скорее всего, и сотрясение», – указала женщина. Также известно, что уже подано заявление в полицию. Кроме того, информация доведена до регионального уполномоченного по правам ребёнка.

ИА «Орелград»