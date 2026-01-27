В Орле сотрудники ГАИ серьезно поговорили с пешеходами

В областном центре полицейские провели профилактический рейд «Пешеход».

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области, профилактическое мероприятие «Пешеход» провели сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России. Цель акции заключается в предупреждении дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Впрочем, в ходе рейда полиция не забыла и о водителях, которые не всегда, например, уступают путь пешеходам, переходящим проезжую часть по «зебрам».

«Стражи порядка напоминали пешеходам о необходимости переходить проезжую часть только в установленных местах — по пешеходным переходам, – отметили в пресс-службе УМВД. – Особое внимание уделялось правилам перехода на регулируемых перекрестках: гражданам разъясняли, что даже если включен зеленый сигнал светофора необходимо сначала убедиться в своей безопасности».

Напоминали пешеходам и о том, что на их одежде должны присутствовать световозвращающие элементы. Это может спасти от неприятностей. В темное время суток водитель не всегда успевает вовремя заметить пешехода. А световозвращающие элементы делают пешехода видимым. По окончании профилактических бесед полицейские вручали пешеходам и водителям памятки и информационные листовки, в том числе об ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

«Профилактические мероприятия «Пешеход» носят регулярный характер и являются частью системной работы Госавтоинспекции по снижению аварийности и травматизма на дорогах областного центра», – подчеркнули в пресс-службе УМВД. К слову, на территории города Орла за 2025 год было зарегистрировано 3051 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 354 человека получили ранения различной степени тяжести, а 15 человек погибли.

По данным УМВД России по городу Орлу, по сравнению с предыдущим годом количество погибших в ДТП на дорогах областного центра снизилось на 6,3 процента. Отрадным можно назвать тот факт, что в минувшем году ни один ребенок не погиб в Орле в ДТП. При этом уровень гибели пешеходов «сохраняется на стабильном уровне без роста». Количество ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения, по сравнению с 2024 годом сократилось на 7,1 процента.

