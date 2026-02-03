Кромской район проголосовал за создание муниципального округа

Одноуровневая система местного самоуправления захватывает Орловщину.

Решение о переходе приняли на сегодняшнем заседании Кромского районного Совета народных депутатов.

Предполагается, что в результате реформы будет создана единая администрация муниципального округа (как это уже произошло в теперь бывшем Орловском районе).

Глава района Андрей Усиков оценил изменения положительно. «Одноуровневая система — это переход на более эффективную и современную модель управления. Её цель — упростить процесс принятия решений, сделать использование ресурсов максимально эффективным и обеспечить планомерное развитие территорий», – заявил он в своих официальных соцсетях.

На данный момент в Кромском районе насчитывается 12 администраций сельских поселений. Также в состав образования входит одно городское поселение.

Ранее модели местного самоуправления обсудили в областном совете.

