В Ливенской ЦРБ открылся кабинет стресс‑эхокардиографии

Сделан важный шаг в развитии кардиологической помощи в Орловской области.

В БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» заработал кабинет стресс‑эхокардиографии (Стресс‑ЭхоКГ). В 2025 году закуплен диагностический комплекс экспертного класса стоимостью свыше 6,5 млн руб. Заведующая отделением функциональной диагностики, врач высшей категории Ольга Юрьевна Анисимова, прошла необходимое обучение. Разработаны регламенты исследований и правила подготовки пациентов.

Кабинет начал принимать пациентов в январе 2026 года. Согласно установленной маршрутизации пациентов Ливенская ЦРБ обслуживает 11 районов с общим населением около 160 000 человек.

В департаменте здравоохранения Орловской области отметили преимущества метода Стресс‑ЭхоКГ. Это высокая чувствительность и специфичность для выявления ишемии миокарда, отсутствие ионизирующей радиации, возможность многократного повторения, диагностика ишемической болезни сердца (ИБС) и оценка значимости поражений коронарных артерий.

ИА “Орелград”