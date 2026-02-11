В Ливенской ЦРБ открылся кабинет стресс‑эхокардиографии

11.2.2026 | 16:44 Медицина, Новости

Сделан важный шаг в развитии кардиологической помощи в Орловской области.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» заработал кабинет стресс‑эхокардиографии (Стресс‑ЭхоКГ).  В 2025 году закуплен диагностический комплекс экспертного класса стоимостью свыше 6,5 млн руб. Заведующая отделением функциональной диагностики, врач высшей категории Ольга Юрьевна Анисимова, прошла необходимое обучение. Разработаны регламенты исследований и правила подготовки пациентов.

Кабинет начал принимать пациентов в январе 2026 года. Согласно установленной маршрутизации пациентов Ливенская ЦРБ обслуживает 11 районов с общим населением около 160 000 человек.

В департаменте здравоохранения Орловской области отметили преимущества метода Стресс‑ЭхоКГ. Это высокая чувствительность и специфичность для выявления ишемии миокарда, отсутствие ионизирующей радиации, возможность многократного повторения, диагностика ишемической болезни сердца (ИБС) и оценка значимости поражений коронарных артерий.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU