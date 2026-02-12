Под Орлом остановка упала на «Опель» с годовалым ребёнком

12.2.2026 | 13:01 Новости, Происшествия

Остановочный павильон свалился с грузовика, который ехал навстречу.

ДТП произошло накануне в 10 часов 20 минут. Местом действия стала трасса «Орёл — Новосиль — Ефремов» (14-й километр).

40-летний водитель перевозил остановочный павильон на КАМАЗе. Грузовик двигался со стороны Орла в сторону Новосиля.

Однако в какой-то момент произошло падение груза. Остановка упала на «Опель», который ехал во встречном направлении.

Как рассказали в ГАИ Орловской области, позже водитель и пассажирка иномарки обратились за медпомощью в областную клиническую больницу. Их осмотрели и отпустили.

Кроме того, в легковой машине был и мальчик 2025-го года рождения. Его доставили в НКМЦ имени Круглой и осмотрели. Госпитализация тоже не потребовалась.

