Житель Орла нашел тайник с веществом «α-PVP»

Подозрительное вещество оказалось наркотическим средством.

В Орле завершено расследование по уголовному делу в отношении ранее судимого безработного местного жителя 1990 года рождения. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). Следствием занималось отделение дознания линейного отдела МВД России на станции Орел. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением уже направлены для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд города Орла.

Как сообщили в правлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, обвиняемый попался в руки транспортных полицейских в декабре 2025 года. На железнодорожном перегоне «Орел – Кузьмичевка» его задержали сотрудники ОКОН ЛО МВД, проводившие оперативно-розыскные мероприятия. Подозрительного 35-летнего гражданина доставили в дежурную часть, осмотрели и опросили.

«В ходе личного досмотра в кармане куртки задержанного был обнаружен и изъят пакетик с веществом белого цвета, – сообщили в УТ МВД России по ЦФО. – Согласно заключению физико-химической экспертизы, проведенному экспертами-криминалистами ЭКЦ УТ МВД России по ЦФО, изъятое вещество содержит в своем составе α-PVP, который является производным наркотического средства N – метилэфедрона, массой почти 0,5 грамма, что является значительным размером».

В ходе следствия было установлено, что мужчина, ранее имевший судимость, нашел наркотик в тайнике, путь к которому ему указал продавец. Орловец приобрел наркотик для личного потребления через «интернет-магазин», воспользовавшись одним из мессенджеров. После того, как он перевел деньги за товар, ему прислали координаты места, где расположена закладка. А уже после того, как он забрал наркотик из тайника, его задержали полицейские.

