Хакерской деятельности предрекли трансформацию из‑за развития ИИ‑агентов

18.2.2026 | 11:01

Эксперты прогнозируют появление «великих комбинаторов», в условиях освобождения от рутины.

Развитие автономных ИТ-систем  уже в ближайшей перспективе приведет к смещению большого количества ресурсов. Хакеры будут создавать масштабные стратегии атак на различные структуры, указывает  в аналитическом обзоре «Безопасность в банке будущего» Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Совершенствование мультиагентных систем ускорит поиск уязвимостей. Часть рутинных задач перейдет к ИИ‑агентам, а у хакеров появится возможность сосредоточиться на разработке масштабных стратегий. Таких специалистов автор прогноза называет «великими комбинаторами».

«На стороне защищающихся организаций ситуация будет развиваться аналогично: будут специалисты, выстраивающие защиты на стратегическом уровне, а вся механическая работа, в том числе написание кода, будет автоматизирована с помощью ИИ-агентов», — отмечает Вадим Кулик.

Кроме того, развитие ИИ изменит пользовательские сценарии: взаимодействие клиентов с сервисами будет опосредовано их личными ИИ‑агентами, которые станут взаимодействовать с агентами бизнеса.

Обзор подготовлен Центром технологических исследований ВТБ к Уральскому форуму «Кибербезопасность в финансах». В него вошел анализ российских и зарубежных источников, а также социологическое исследование банка.

