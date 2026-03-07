В Орловской области ребенку‑инвалиду выдали жизненно важное питание

7.3.2026

Обязанности чиновников пришлось выполнять активистам.

В региональное отделение ЛДПР обратилась женщина, которая воспитывает дочь с инвалидностью.  Несколько месяцев она безуспешно пыталась получить специализированное лечебное питание, которое положено ребенку по закону. Все ее запросы к чиновникам наталкивались на молчание либо шаблонные отписки.

Без необходимых продуктов здоровье девочки оказалось под серьезной угрозой. Активисты ЛДПР обеспечили семью питанием на ближайшее время. При этом подчеркнули: мера временная, а цель — добиться системного решения проблемы.

Руководитель центра правовой поддержки ЛДПР Григорий Колесов заверил, что реготделение продолжит добиваться устойчивого результата:

«Мы намерены добиться, чтобы департамент начал выполнять закон и выдавать питание регулярно, без проволочек и отписок. Чтобы маме больше не приходилось обивать пороги и просить о помощи там, где обязаны помогать по умолчанию».

