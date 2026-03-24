В Орловской области организуют события для молодых душой

Когда хочется танцевать, смеяться и жить ярко …

«Жить по-новому» – проект партии «Новые люди» для старшего поколения. Он призван создать новые площадки для досуга, отдыха и общения тех людей, кто молод сердцем и душой.

Цикл бесплатных мероприятий для активных представителей «серебряного возраста» Орловской области стартовал осенью 2025 года. Первый фестиваль прошел на площадке клуба Green Star. Танцы под любимые хиты, баян и частушки, зажигательные флэшмобы, обмен семейными рецептами, конкурсы и дегустация продукции хлебокомбината – программа выдалась насыщенной и вкусной во всех отношениях. Фестиваль собрал свыше 350 участников – намного больше, чем ожидалось. Это наглядно показало высокую потребность в качественном досуге, нехватку организованных мероприятий для старшего поколения, подчеркнули в реготделении партии «Новые люди».

В начале февраля прошел второй фестиваль. Он был организован совместно с Благотворительным фондом «Генезис». Более 150 человек вышли на танцпол. Несколько часов музыки, улыбок и энергии подарили участникам море положительных эмоций. Многие приходили на фестиваль во второй раз, приводя с собой целые компании друзей, чтобы провести этот вечер вместе.

«Это возможность снова почувствовать себя молодым, пообщаться и отлично повеселиться. Чувство, будто моя жизнь только начинается», – поделилась участница мероприятия Ольга.

Формат обрел новое звучание на Масленицу в Центральном банкетном зале. Гостей ждали горячие блины и ароматный чай из самовара, музыкальное лото, квиз, хоровое пение и, конечно же, танцы. Душевный праздник с современным прочтением старинного обычая пришелся по душе участникам.

Команда партии «Новые люди» благодарит всех за активность, поддержку и теплую атмосферу.

«Так и должны проходить выходные у вечно молодых душой, когда нет места одиночеству и скуке», – заявили в партии.

Если звучат любимые песни, невозможно усидеть на месте и настроение поднимается с первых минут. Присоединяйтесь к проекту «Жить по-новому»! Впереди новые знакомства и веселые вечера. Уже оформившиеся традиции культурного отдыха в Орле будут продолжены.

ИА “Орелград”