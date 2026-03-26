На Орловщине приставы ищут девятилетнего мальчика

Отец должен бы передать сына матери, но не сделал этого.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области разыскивает Мирона Максимовича Белоусова (2016-го года рождения), а также его отца, Максима Михайловича Белоусова (1984-го года рождения). Мужчина является уроженцем города Орла.

Как пояснили в ведомстве, он укрывает сына, препятствуя исполнению судебного решения. По нему мальчика должны передать матери.

Приметы Мирона Белоусова —

рост около 140 или 150 сантиметров,

худощавое телосложение,

светло-русые волосы

и голубые глаза.

Информацию о местонахождении ребёнка просят сообщать в управление по телефонам

8 (4862) 72-63-79 (дежурная часть)

или 8 (4862) 72-52-86 (отделение организации исполнительного розыска и реализации имущества должников).

ИА «Орелград»