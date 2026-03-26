На Орловщине приставы ищут девятилетнего мальчика

26.3.2026 | 14:16 Закон и порядок, Новости

Отец должен бы передать сына матери, но не сделал этого.

Фото: r57.fssp.gov.ru

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области разыскивает Мирона Максимовича Белоусова (2016-го года рождения), а также его отца, Максима Михайловича Белоусова (1984-го года рождения). Мужчина является уроженцем города Орла.

Как пояснили в ведомстве, он укрывает сына, препятствуя исполнению судебного решения. По нему мальчика должны передать матери.

Приметы Мирона Белоусова —

  • рост около 140 или 150 сантиметров,
  • худощавое телосложение,
  • светло-русые волосы
  • и голубые глаза.

Информацию о местонахождении ребёнка просят сообщать в управление по телефонам

  • 8 (4862) 72-63-79 (дежурная часть)
  • или 8 (4862) 72-52-86 (отделение организации исполнительного розыска и реализации имущества должников).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU