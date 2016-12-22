21 декабря «Рождественский караван Coca-Cola» посетил г. Орел

21 декабря «Рождественский караван Coca-Cola» приехал в Орел, чтобы подарить праздник детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и поздравить жителей города с наступающим Новым годом.

Первой остановкой «Рождественского каравана» в Орле стал социально-реабилитационный центр. Сотрудники компании устроили волшебную новогоднюю феерию: организовали игры и викторины для маленьких воспитанников и, конечно, подарили самые желанные подарки. Чуть позже, около 16.00 «Рождественский караван» приехал в городской парк культуры и отдыха, где жители Орла смогли принять участие в праздничных мероприятиях и увидеть один из самых известных символов Нового года – легендарные красные грузовики Coca-Cola. Затем, проехав по центральным улицам города, Рождественский караван Coca-Cola в 18.30 подарил воспитанникам Детской деревни SOS Лаврово праздник «мерцающих огоньков».

Орел традиционно стал еще одной яркой точкой праздничного маршрута «Рождественского каравана». В этом году большое путешествие по стране началось 10 декабря и продлится до 13 января 2017 года. В пути красные грузовики сделают более 150 остановок в социальных учреждениях и на городских елках в 65 городах России – от Санкт-Петербурга до Владивостока.

«Рождественский караван» — это ежегодная кульминация масштабной социальной программы Coca-Cola Россия и одна из самых известных долгосрочных кампаний в области корпоративной социальной ответственности. Это проект, призванный подарить немного волшебства, заботы и теплоты тем, кто в них нуждается. Это добрая история о том, как волонтеры, путешествующие на красных грузовиках, привозят праздник на социальные ёлки, проводят мастер-классы и профориентационные занятия для воспитанников школ-интернатов, приезжают на благотворительные мероприятия партнерских организаций и фондов.

«Каждый год «Рождественский караван» отправляется в большое путешествие по России, чтобы подарить праздник детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Прибытия фирменных красных грузовиков ждут во всех городах России, но не меньше ждут его и сотрудники Coca-Cola Россия: это еще одна возможность сделать доброе дело и помочь ребятам поверить в мечту», — отмечает Евгений Сухов, менеджер по внешним связям и коммуникациям в регионе Центр, Юг.

С актуальным маршрутом и расписанием «Рождественского каравана» можно ознакомиться на странице проекта – www.coca-cola.ru/caravan. График движения может быть изменен в связи с погодными условиями, дорожной ситуацией и другими непредвиденными обстоятельствами.