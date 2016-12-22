Под Орлом снова сбили пешехода, идущего по проезжей части

И снова ДТП произошло в темное время суток.

Авария, в результате которой пострадал пешеход, случилась 21 декабря в 20:00 в Ливнах. Как сообщили в ГИБДД по Орловской области, водитель автомобиля «Мицубиси Каризма» ехал по улице Воронежской со стороны улицы Курской. В темноте мужчина не заметил пешехода, идущего ему навстречу по проезжей части, и сбил его. 36-летний пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги, ему потребовалась госпитализация в Ливенскую ЦРБ.