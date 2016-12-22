Под Орлом женщина получила 200 часов обязательных работ за выгораживание своего обидчика

Она признана виновной в даче заведомо ложных показаний в суде.

Глазуновский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы Любови Онищенко за лжесвидетельствование. При этом обстоятельства дела весьма необычны. В судебном заседании Онищенко допрашивал как потерпевшую по уголовному делу об умышленном причинении ей средней тяжести вреда здоровью. Однако вместо того, чтобы подтвердить доказательства обвинения, женщина стала утверждать, что подсудимый вовсе не избивал ее.

При этом вся доказательная база говорила об обратном, что позволило правоохранителям сделать вывод: Любовь Онищенко говорит неправду. В итоге обидчика всё равно осудили, а женщину за попытку обмана суда приговорили к 200 часам обязательных работ. В прокуратуре Орловской области отметили, что приговор в законную силу еще не вступил.