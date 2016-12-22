В Орле муж избил жену сковородой

Обиженная супруга заявила на него в полицию.

Бытовая семейная ссора переросла в драку с использованием «оружия» и стала предметом рассмотрения в мировом суде Заводского района Орла. Как следует из материалов дела, конфликт вспыхнул, когда супруги находились на кухне. Позже оба так и не смогли вспомнить истинную причину. Слово за слово, и ссора переросла в драку.

Супруг схватил стоявшую на газовой плите сковороду и дважды ударил ею жену. Один удар пришелся по плечу, другой – по бедру. Травмы оказались не опасными, но болезненными. Обиженная супруга, у которой образовались кровоподтеки, подала заявление в полицию.

На мужа завели дело по статье 116 УК РФ «Побои». Максимальное наказание за такое преступление – два года лишения свободы. Но жена все-таки простила мужа. Она подала ходатайство о прекращении уголовного преследования, объяснив это тем, что супруг перед ней извинился и загладил свою вину. На этом суд дело закрыл.