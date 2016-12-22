В Орле осудили виновников двойного убийства и тройного избиения

Игорь Зуев и Руслан Лобах проведут на двоих 47 лет за решеткой.

Орловский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении двоих жителей Орловской области, которые с особой жестокостью расправились с двумя людьми и покалечели еще троих. Инцидент произошел 20 августа 2015 года. Тогда пьяные Зуев и Лобах сидели в квартире у знакомых. Их пожилой приятель по фамилии Бондаренко был должен мужчинам 1000 рублей. На требования вернуть деньги он ответил отказом, за что получил огромное количество ударов — преступники даже использовали молоток и ножку от табуретки.

Затем преступники накинулись на свидетеля побоища и хозяйку помещения. У них они потребовали большую сумму — 15 тысяч рублей и тоже получили отказ. Окончательно озверев, Лобах и Зуев убили их и ограбили квартиру, обогатившись почти на 60 тысяч рублей. Прежде чем несчастные умерли, они стерпели множество мучений: преступники истязали их, резали и душили, желая выяснить, где деньги. Но и этого им показалось мало: от рук жестоких убийц пострадали двое квартиранток хозяйки, от которых они тоже хотели денег.

Преступление не осталось безнаказанным. Игорь Зуев проведет 25 лет в колонии строгого режима, Руслан Лобах — 22. Они возместили материальный ущерб, вернув сумму краденого. Родственники погибших также взыскали с них 2 миллиона рублей компенсации.