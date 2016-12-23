Под Орлом «Чери» улетела в кювет, двое пострадали

23.12.2016 Новости

Авария случилась 22 декабря в 22:30.
Водитель и пассажир легкового автомобиля «Чери» пострадали в ДТП в Орловской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД. По данным инспекторов, авария случилась на трассе «Орел-Малоархангельск» в Малоархангельском районе. 33-летний водитель иномарки не справился с управлением, автомобиль улетел в кювет и перевернулся.

Мужчину отвезли в Малоархангельскую ЦРБ с переломом ребер и ушибом грудной клетки. За помощью к врачам обратился и 34-летний пассажир, но его травмы оказались менее значительными.


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