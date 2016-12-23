Под Орлом водитель выжил в страшном ДТП с фурой

Несмотря на чудовищные повреждения автомобиля, мужчина не погиб.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, авария случилась 22 декабря в 19:15 на 14-м километре трассы «Орел-Брянск». 28-летний водитель ВАЗ-2112 ехал в сторону Орла и решил обогнать попутный автомобиль. Однако мужчина переоценил дорожную ситуацию и возможности своей легковушки и на встречной полосе врезался в фуру «Даф».

Большегруз не оставил от «двенадцатой» практически ничего, смяв ее, как игрушечную. Казалось бы, у водителя нет шансов выжить, но ему очень повезло. С множественными травмами его доставили в орловскую областную клиническую больницу.