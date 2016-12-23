Потомский назвал условия продажи рынка в Орле

Предприятие пустят с молотка на открытом аукционе.

Председатель правительства региона Вадим Потомский распорядился осуществить приватизацию государственного имущества Орловской области. С молотка пустят 100 процентов доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Крытый рынок» площадью более 3,7 тысяч квадратных метров, который находится на улице Лескова близ «Орловской Нивы». Его попытаются продать на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

Начальная цена составит 117 577 000 рублей. По условиям, деньги покупатель обязан перечислить в казну не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи. Ответственность за проведение торгов возложена на департамент государственного имущества и земельных отношений.

Добавим, что ООО «Крытый рынок» включили в план приватизации около трех лет назад, однако все предыдущие попытки продать его успехом не увенчались. Аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок на участие.