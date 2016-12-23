Потомский обсудил с «УралВагонЗаводом» спасение «Дормаша»

Губернатор по телефону поговорил с гендиректором предприятия Олегом Сиенко.

На заседании Координационного совета по промышленности Орловской области глава региона Вадим Потомский рассказал о ситуации со спасением «Дормаша». По его словам, к нему обратился собственник предприятия Виктор Воропаев с просьбой помочь заводу.

— Нам нужно «вытаскивать бегемота из болота». У меня состоялся телефонный разговор с Олегом Сиенко, понимание существует. Согласовываем документы, чтобы получить помощь на федеральном уровне, чтобы УВЗ включился в спасение завода. Без такого государственного «монстра» вытащить завод будет очень сложно, — сообщил Потомский.

По словам губернатора, продажа пяти бульдозеров по решению суда позволит в лучшем случае наполовину уменьшить долговые обязательства «Дормаша». Работники предприятия до сих пор не получают зарплату.