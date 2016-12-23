СМИ: автомобиль ГИБДД сам выехал на встречку

«Комсомольской правде» стали известны обстоятельства аварии с участием экипажа ДПС, в котором пострадали два полицейских.

Опубликованы подробности ДТП в Покровском районе Орловской области на трассе «Орел-Тамбов» с участием полицейского ВАЗ-2115 и грузовика МАЗ. Отметим, что официальной версии произошедшего от полиции еще нет, но «ОрелГрад» обязательно ее узнает и опубликует.

По данным КП, служебный автомобиль ГИБДД уворачивался от резко затормозившей легковушки, которая ехала попутно впереди. Дорога на этом участке 59-го километра узкая, поэтому у водителя было всего два варианта: съехать в кювет или вырулить на встречную полосу. Он выбрал второй путь и, к несчастью, там столкнулся со встречным грузовиком. Удар пришелся в бок автомобиля, поэтому сотрудники ДПС выжили.

В УМВД продолжается проверка по факту инцидента. В полиции сообщили, что их коллеги сейчас находятся в орловской областной клинической больнице.