В 2017 году в «Титаник» вложат еще 139 млн рублей

Потомский утвердил годовые лимиты бюджетных обязательств.

Глава региона Вадим Потомский утвердил межведомственную инвестиционную программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2017 год». Ее исполнителями станут несколько департаментов правительства. Общий объем финансирования составит 402,5 миллиона рублей. Из них на капстроительство планируется направить 310,95 миллиона рублей, на капитальный ремонт – 91,55 миллиона.

Перечень запланированных мероприятий включает в себя продолжение строительства многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы. Это здание известно многим орловцам как «Титаник». Согласно программе, в 2017 году в него вложат 139,75 миллиона рублей. Надо отметить, что средства поступят из областного бюджета.

Напомним, что чуть ранее Вадим Потомский заявил о достигнутой с Минфином РФ договоренности о выделении на «Титаник» дополнительных 200 миллионов рублей из федерального бюджета. Однако пока эти средства в целевой программе не предусмотрены. Кстати, согласно ее параметрам, общий объем финансирования строительства многопрофильного медцентра должен составить чуть более 2,2 миллиарда рублей. Завершение работ обозначено 2020 годом.