Ливны возьмут в долг 54,6 млн рублей

Деньги потребовались для погашения других долгов

Глава города Ливны Николай Злобин издал постановление о привлечении кредита в размере 54,6 миллиона рублей в кредитных организациях. Деньги собираются одолжить в валюте Российской Федерации под ставку не более 13 процентов годовых со сроком погашения кредита не более 365 дней. Как следует из документа, заем потребовался для «финансирования дефицита бюджета и обеспечения своевременного исполнения расходных обязательств».

По данным Контрольно-счетной палаты Ливен, кредиторская задолженность бюджета города на 1 ноября 2016 года составила 74,58 миллиона рублей. Задолженность по ранее полученным кредитам на 1 декабря 2016 года составляет 68,6 миллиона рублей. Из них сумма банковского займа составляет 54,6 миллиона рублей. Вероятно, он и будет погашен за счет нового займа.

Кроме того, у Ливен имеется задолженность в размере 14 миллионов рублей по бюджетному кредиту, взятому у области. Добавим, что текущий долг города не превышает установленный депутатами горсовета верхний предел муниципального долга.