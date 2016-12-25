Известны имена орловцев, погибших в авиакатастрофе на Черном море

Как сообщал «ОрелГрад» ранее, сегодня, 25 декабря, в авиакатастрофе на Черном море разбился ТУ-154. На борту было 92 человека, в том числе и трое орловцев, выпускников ОГИК. Стали известны их имена.

Борис Рашидович Сулейманов

Дмитрий Николаевич Литвяков

Аркадий Аркадьевич Узловский

Губернатор Орловской области Вадим Потомский выразил соболезнования близким погибших.

— Мы разделяем всю боль и горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с вами. Семьям погибших орловцев будет оказана вся необходимая поддержка, — сообщается в телеграмме главы региона.