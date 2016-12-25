Осужденный за изготовление обреза орловец обжаловал приговор

Президиум Орловского областного суда сократил ему срок заключения

Как стало известно «ОрелГраду», облсуд рассмотрел кассационную жалобу Федора Федина, осужденного в мае 2015 года Дмитровским районным судом. Его признали виновным в совершении двух преступлений – в незаконной переделке огнестрельного оружия и в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.

Как следует из материалов дела, в январе 2015 года Федин нашел в лесополосе охотничье двуствольное ружье 16 калибра. Принес домой и самостоятельно изготовил обрез. Эксперты признали его пригодным для использования гладкоствольным среднествольным огнестрельным оружием. В подобном случае необходимо сообщить о находке в полицию и сдать оружие. Федин этого не сделал.

Дмитровский суд наказал его 3 годами и 3 месяцами лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В кассационной жалобе осужденный просил смягчить наказание и сократить срок до 1 года и 5 месяцев. Президиум областного суда удовлетворил требования частично. Он смягчил приговор, но срок заключения сократил всего на месяц. Согласно новому вердикту, за решеткой «оружейник» должен провести 3 года и 2 месяца.