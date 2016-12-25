В Орловской области сократился объем автоперевозок

Работу автомобильного транспорта оценил Орелстат

Как следует из отчета статистического ведомства, в январе-ноябре 2016 года в Орловской области автомобильным транспортом было перевезено 6 040 100 тонн грузов, что составляет 83 процента к уровню января-ноября 2015 года.

— Грузооборот составил 807,1 миллиона тонно-километров и уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 14,8 процента, — отметили в Орелстате. — Доля грузов на коммерческой основе составила 41,5 процента общего объема автотранспортных грузов.

За тот же период автобусами и маршрутками в регионе было перевезено 45,9 миллионов пассажиров. Пассажирооборот составил 479,9 миллионов пассажиро-километров.