Минфин раскритиковал инициативу орловских депутатов о нагружении ЦБ

По мнению чиновников, Центробанк не должен отвечать за рост экономики и занятость населения.

Министерство финансов РФ подготовило отрицательный отзыв на законодательную инициативу депутатов Орловского областного Совета народных депутатов о расширении полномочий ЦБ РФ, сообщают «Известия». Эксперты солидарны с Минфином — по их мнению, если наделить Центробанк новыми заботами, качество его работы снизится. Министерство подвергло критике предложенные поправки, и вскоре официальный отзыв будет опубликован.

Напомним, инициатива принадлежит депутату облсовета Роману Киселеву, который заявлял, что Центральный банк Российской Федерации «ни за что не отвечает» и «не нагружен». Однако его идеи в федеральном центре, очевидно, не разделили.