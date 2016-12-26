Названы главные проблемы пассажирских перевозок в Орле

Администрация города взялась за очередную реформу.

Принят так называемый документ планирования регулярных перевозок транспортом общего пользования. Как следует из него, мероприятия будут направлены на «создание условий, обеспечивающих удовлетворение спроса населения города в транспортных услугах». Приоритетом названы снижение загрузки улично-дорожной сети в центральной части города, повышение безопасности участников движения и формирование оптимальной маршрутной сети.

Власти назвали главные текущие проблемы. Так, по вечерам перевозчики выполняют лишь по 75-80 процентов объема работы. То есть каждая пятая маршрутка раньше времени уходит в бокс. Решить эту проблему и довести показатель выполнения планов до 100 процентов собираются «путем продолжения применения штрафных санкций и претензионной работы».

Другая беда – конфликты между водителями и пассажирами «из-за большого количества электронных проездных билетов». В администрации отмечают, что ранее в день на социально значимых маршрутах водитель перевозил около 50 льготных пассажиров. Сейчас льготы действуют на всех маршрутах, и маршрутка перевозит более 200 льготников. Не всегда срабатывают считывающие устройства, случаются проявления грубости со стороны водителей. Последние, кроме того, «периодически игнорируют определенные паспортами маршрутов остановки, несмотря на наличие свободных мест в салоне и присутствие на остановках пассажиров».

Для решения указанных проблем в 2017 году планируется заключение муниципальных контрактов с перевозчиками, в которых четко будут прописаны все условия. Игнорирование остановок или отказ везти льготника могут обернуться расторжением договора. Кроме того, будет проведено обследование маршрутной сети для ее последующей оптимизации. К работе привлекут сотрудников Орловского госуниверситета. Они помогут чиновникам изучить пассажиропоток по городским и пригородным маршрутам.