Орловцев предупреждают о гололеде и сильном ветре

Неблагоприятные погодные условия ожидают жителей области в ближайшие сутки.

По данным Орловского Гидрометцентра, в ближайшие сутки, 27 декабря, на территории Орловской области ожидается облачная погода. Мстами пройдет мокрый снег, который будет налипать на провода и козырьки. На дорогах образуется гололедица. Осадки будут сопровождаться ветром, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Температура ночью -1…-6°С, днем -4…+1°С.

В МЧС предупредили о возможном обрыве ЛЭП, увеличении количества ДТП и падении деревьев. В связи с этим орловцев просят ограничить выход из дома, а водителей — быть внимательнее на дорогах.