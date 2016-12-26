Орловская область начнет 2017 год с нового займа

Вадим Потомский распорядился взять очередной кредит.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский издал постановление о привлечении в кредитных организациях Российской Федерации займа в сумме 1 000 000 000 рублей под процентную ставку не более 11,8 процента годовых. Кредит планируется взять на срок до 365 дней в виде одной кредитной линии.

Как следует из постановления, заем понадобился областному правительству для «обеспечения своевременного исполнения принятых обязательств, финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств Орловской области». Однако надо напомнить о том, что бюджет на 2017 год был сверстан без дефицита. Вероятно, заем направят на погашение долгов предыдущих лет.

Кстати, государственный долг Орловской области по итогам 2016 года прогнозируется в объеме 15 795 500 000 рублей. Из них 7 470 000 000 рублей, или 47,3 процента составят банковские кредиты, 8 325 500 000 рублей, или 52,7 процента — кредиты из федерального бюджета.