Орловским гаишникам на выходных попались 12 пьяных водителей

Все материалы будут переданы в суд.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, за прошедшие выходные сотрудники госавтоинспекции выявили 12 фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Протоколы вскоре будут переданы в суд для вынесения наказания водителям, которые нарушили правила дорожного движения.

Ранее ГИБДД объявило о сплошных проверках водителей на алкоголь в преддверии новогодних праздников.

Напомним, за пьяную езду предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. Если же водитель сел за руль нетрезвым повторно, то ему грозит уголовное преследование, максимальное наказание за которое — лишение свободы на срок до двух лет.