Потомский опроверг дороговизну газа в Орловской области

Губернатор прокомментировал недавно появившуюся информацию в СМИ о том, что на Орловщине самый дорогой газ в ЦФО.
Как заявил Вадим Потомский на аппаратном совещании в облправительстве, в Орловской области далеко не самый высокий тариф на газ в Центральном федеральном округе.
— Мы, наоборот, удержали. С учетом газификации области у нас есть возможность. Тариф не выходит за пределы. Мы занимаем одну из низших позиций по росту платы. Информация, что у нас самый высокий тариф — близко такого нет! — сообщил Потомский.
Таким образом, областные власти опровергают заявления Рязаньстата об обратном.
Насколько помнится мне, была информация не о газе, а о самой дорогой электроэнергии. Инфа из «Орловских новостей» — Орловская область занимает 74 место из 85 регионов по величине тарифов на электрическую энергию для населения, действующих с 1 июля 2016 года. Это 4,5 рубля за 1 кВт. в частности, дороже нашего электроэнергия на Чукотке и в Нижегородской области.
4.5 это свыше 190 квт, а до 190 3,5р. так что наверно и не самый дорогой свет у нас.
В каждой области управление по тарифам и служба статистики рассказывают, что у соседей дорого, а у нас нормально….
Ещё бы качество газа кто-то из независимых экспертов проверил, а то технология добавления инертных газов уже на полном потоке, а тепловая энергия которая должна быть — только на словах. Ну и дополнительно навязываемый населению договор на обслуживание, которое никто и никогда не делает, да и всегда входило в стоимость газа, наверное тоже можно к стоимости газа отнести и тогда получим истинную стоимость НАРОДНОГО ДОСТОЯНИЯ!!!»