Потомский опроверг дороговизну газа в Орловской области

Губернатор прокомментировал недавно появившуюся информацию в СМИ о том, что на Орловщине самый дорогой газ в ЦФО.

Как заявил Вадим Потомский на аппаратном совещании в облправительстве, в Орловской области далеко не самый высокий тариф на газ в Центральном федеральном округе.

— Мы, наоборот, удержали. С учетом газификации области у нас есть возможность. Тариф не выходит за пределы. Мы занимаем одну из низших позиций по росту платы. Информация, что у нас самый высокий тариф — близко такого нет! — сообщил Потомский.

Таким образом, областные власти опровергают заявления Рязаньстата об обратном.