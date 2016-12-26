В Орловской области уменьшилось количество пожаров

Глава регионального МЧС Александр Новиков подвел итоги 2016 года на брифинге.

На территории Орловской области с начала 2016 года произошло 642 пожара, что на 7% меньше, чем в 2015-м, сообщил начальник ГУ МЧС России по Орловской области Александр Новиков. В прошлом году пожарные 706 раз выезжали тушить огонь. При этом количество погибших при возгорании осталось на уровне прошлого года — 61 против 60. Уменьшилось количество травмированных огнем людей — в 2016-м пожары отправили в больницы область 26 человек, а в 2015-м — 37.