Вадим Потомский потребовал проверить лечебницы перед Новым годом

На аппаратном совещании 26 декабря губернатор поручил департаменту здравоохранения проверить больницы Орловской области на готовность к работе источников аварийного питания. Также Вадим Потомский вспомнил ситуацию в орловском перинатальном центре, которая случилась в начале прошлого года, и попросил пообщаться с будущими мамами, которые наблюдаются в медучреждении.

— Если есть риск — предложите им лечь на сохранение, — заявил Потомский.

Также губернатор потребовал, чтобы областной администрации были предоставлены графики дежурств во всех медицинских учреждениях области. Это касается и районов области: их Потомский попросил проверить диспетчерские службы. Кстати, областные власти на этой неделе еще соберутся со спецслужбами, чтобы окончательно проверить готовность к праздникам.