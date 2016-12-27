Грипп и ОРВИ не отступают от орловцев

27.12.2016 Новости

За прошедшую неделю заболело 6 673 человек.
Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, за прошлую неделю на Орловщине зафиксировано 24 случая заболевания гонконгским гриппом. В целом же количество заболевших снизилось на 2,6% по сравнению с уровнем предыдущей недели. Каждый второй заразившийся или простывший — ребенок до 14 лет. На данный момент эпидемический порог для взрослых превышен, а вот дети болеют меньше критических показателей в среднем на 37%.


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Орелград. 2016 год

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