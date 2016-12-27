Мэр Орла закончил год шуткой про революцию

На заключительном в 2016 году рабочем совещании в администрации города Орла мэр Василий Новиков, напутствуя коллег на работу в следующем году, решил немного разрядить обстановку.

— Вот, 16-й год был тяжелый, наверное, 17-й будет лучше… думали люди сто лет назад, — пошутил Новиков, намекая на революцию 1917 года.

Чиновники посмеялись и разошлись. В следующий раз они соберутся уже в новом году.